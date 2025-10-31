Variazioni nella raccolta dei rifiuti sabato 1 novembre in alcuni Comuni etnei

Cataniatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di concerto con le amministrazioni dei comuni etnei gestiti da Dusty, sabato 1 novembre sono previste alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata. A San Gregorio, Motta Sant’Anastasia e Misterbianco resteranno attivi i servizi di raccolta dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

variazioni raccolta rifiuti sabatoCANAVESE - Variazioni della raccolta rifiuti per la festività del 1 novembre nei Comuni della Teknoservice (ex Asa) - Teknoservice informa le utenze Tari residenti nei Comuni del Consorzio Canavesano Ambiente che, in occasione della festività di sabato 1 novembre, i calendari di raccolta rifiuti subiranno modifiche t ... quotidianocanavese.it scrive

Raccolta rifiuti a Brescia: nessun cambiamento per Ognissanti - Aprica conferma tutti i servizi di raccolta e l'apertura di quattro Centri di Raccolta il 1° novembre. Secondo quibrescia.it

variazioni raccolta rifiuti sabatoRifiuti, sabato 1 novembre chiusi gli ecocentri - In occasione della festività del 1° novembre, Aprica e Quendoz informano che nella giornata di sabato la raccolta rifiuti si terrà regolarmente nei Comuni serviti in Valle d’Aosta. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Variazioni Raccolta Rifiuti Sabato