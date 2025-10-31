Varese boom di violenza sui bus | Autisti e controllori lavorano con la paura
Varese – È preoccupante l’ aumento del numero di aggressioni nei confronti del personale che opera nel trasporto pubblico locale. Un fenomeno che riguarda anche la provincia di Varese, con autisti e controllori spesso vittime di episodi di violenza verbale e fisica da parte di passeggeri o estranei. Ecco perché Inail Varese ha promosso una mattinata di confronto al Salone Estense, chiamando a raccolta istituzioni e addetti ai lavori del settore. Dai dati forniti nell’occasione emerge che nel quinquennio 2020-2024 le denunce di infortunio nel comparto del trasporto passeggeri sono state 78. All’introduzione da parte del direttore territoriale di Inail Varese Pasquale Vella sono seguiti i saluti istituzionali, tra cui quello del prefetto Salvatore Pasquariello: nel 2023 un apposito protocollo sul tema è stato siglato proprio in Prefettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
