Vannacci sui cori fascisti a Parma | Non vado a origliare in casa d' altri

Della vicenda dei cori fascisti e degli inni a Mussolini nella sede di Fratelli d'Italia di Parma (IL VIDEO) "non conosco i particolari, ma ho letto solo i titoli di stampa, in genere non vado a origliare in casa d'altri cosa si canti o di cosa si discuta". Lo dice all'AdnKronos Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d'Italia, commissariata Gioventù nazionale a Parma. Il sindaco Guerra: "I nostri valori alternativi e contrapposti" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

"VANNACCI S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Cori fascisti a Parma nella sede FdI, Vannacci contro chi ha girato il video: "Non origlio in casa d'altri" - Vannacci ha commentato il video con i cori fascisti nella sede FdI a Parma: attacco del vicesegretario della Lega a chi ha registrato il filmato. Scrive virgilio.it

Cori fascisti nella sede di FdI a Parma, Vannacci minimizza l’accaduto. Scoppia la polemica - Il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, è intervenuto sulla polemica scatenata dai cori fascisti e gli inni a Benito Mussolini intonati ... Come scrive thesocialpost.it

Cori fascisti in sede FdI, commissariati i giovani a Parma: "Ferma distanza da estremismo" - I dem chiedono l'intervento di Meloni dopo il video sui cori e gli inni a Mussolini da parte di alcuni membri di Gioventù Nazionale. Segnala adnkronos.com