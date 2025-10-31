Vannacci | Inni al Duce in sede FdI a Parma? Non vado a origliare in casa d’altri

(Adnkronos) – Della vicenda dei cori fascisti e degli inni a Mussolini nella sede di Fratelli d'Italia di Parma "non conosco i particolari, ma ho letto solo i titoli di stampa, in genere non vado a origliare in casa d'altri cosa si canti o di cosa si discuta". Lo dice all'AdnKronos Roberto Vannacci, vicesegretario della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

