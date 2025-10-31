Vandali in azione allo stadio Pista di atletica danneggiata Il sindaco | Un grave atto

di Sonia Fardelli Atti vandalici nell’impianto di atletica leggera a Ponte a. I vandali, rimasti ancora sconosciuti, sono entrati di notte nello stadio del paese ed hanno danneggiato la pista di atletica. In particolare la pedana ed i materassi utilizzati per la specialità del salto in alto. Hanno smantellato tutta la struttura, buttando per aria pancali di sostegno e hanno danneggiato, per fortuna solo lievemente, i materassi. Ci sono volute diverse ore di lavoro, aiutati anche da numerosi volontari, per rimettere la struttura a posto. Un danno non importante dal punto di vista economico, ma che l’amministrazione comunale condanna duramente e per il quale ha sporto anche denuncia ai carabinieri nella speranza che gli autori vengano scoperti al più presto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vandali in azione allo stadio. Pista di atletica danneggiata. Il sindaco: "Un grave atto"

