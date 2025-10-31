Valutazione dei dirigenti Antonio Rosati al top

Il primo della classe, in Comune, è Antonio Rosati. Il dirigente comunale al Bilancio è infatti il più alto nella graduatoria con le valutazioni sui vertici degli uffici comunali sambenedettesi. E’ infatti stato pubblicato il decreto sindacale sulle valutazioni della performance 2024 dei dirigenti del Comune di San Benedetto del Tronto. L’atto sancisce la chiusura formale di un processo regolato dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP), aggiornato periodicamente per garantire allineamento con le normative nazionali. Il lavoro è stato curato dal Nucleo di Valutazione, presieduto dal Segretario Generale Stefano Zanieri, che ha analizzato le schede individuali predisposte per ciascun dirigente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valutazione dei dirigenti, Antonio Rosati al top

News recenti che potrebbero piacerti

Da uno studio promosso da HRC Community in collaborazione con Luiss Business School emerge che l’AI aiuta i dirigenti su selezioni, formazione, valutazione e gestione del clima aziendale - facebook.com Vai su Facebook

San Benedetto, il dirigente Rosati è il primo della classe, i voti servono a stabilire i premi in denaro - È il dirigente al bilancio Tonino Rosati il più bravo della classe in municipio. Da corriereadriatico.it

La valutazione dei dirigenti della Pa: più meritocratica e partecipativa - Per misurare le performance dei dirigenti, e su questa base distribuire la retribuzione di risultato e soprattutto il ... Si legge su ilsole24ore.com

Parte valutazione dirigenti scuola, Valditara 'momento storico' - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha emanato oggi il decreto di adozione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, in attuazione delle ... Lo riporta ansa.it