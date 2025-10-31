Valter Mainetti | Il Ponte sullo Stretto non è solo un’infrastruttura è un banco di prova per il Paese

La decisione della Corte dei Conti di sospendere l’iter del Ponte sullo Stretto di Messina ha riacceso il dibattito su un tema che accompagna da oltre mezzo secolo la storia economica e politica italiana: il rapporto tra visione e burocrazia, tra ambizione infrastrutturale e vincoli normativi. Da un lato l’esigenza, legittima, di garantire trasparenza, sostenibilità finanziaria e coerenza amministrativa; dall’altro la necessità di dimostrare che l’Italia è ancora capace di pensare e realizzare opere di scala nazionale. Tra le voci intervenute dopo la decisione della magistratura contabile c’è quella di Valter Mainetti, amministratore delegato di Condotte 1880, che sceglie la via della riflessione più che della polemica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Valter Mainetti: «Il Ponte sullo Stretto non è solo un’infrastruttura, è un banco di prova per il Paese»

