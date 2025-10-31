Valtellina | scuolabus esce di strada e finisce in un torrente Feriti 4 minorenni e l' autista

Il mezzo, con a bordo nove studenti che dovevano andare a Bormio, è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina. Il bus è finito nel torrente Frodolfo, dopo essere precipitato per alcuni metri. Quattro ragazzi feriti lievemente, più grave l'autista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valtellina: scuolabus esce di strada e finisce in un torrente. Feriti 4 minorenni e l'autista

Uno scuolabus esce di strada e finisce in un torrente, 5 feriti. L'incidente in Valtellina, 4 studenti minorenni e l'autista non sono gravi. #ANSA - X Vai su X

Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente: feriti 4 ragazzi e l'autista - Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina ... Scrive affaritaliani.it

Valtellina, scuolabus esce di strada e finisce in un torrente: 5 feriti - Il mezzo stava portando nove studenti a Bormio ed è uscito di strada nel territorio di Valfurva, precipitando nel torrente Frodolfo. Come scrive tg24.sky.it

Scuolabus esce di strada e finisce in un torrente in Valtellina - Scuolabus esce di strada e finisce in un torrente in Valtellina. Si legge su msn.com