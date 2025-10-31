Valtellina | scuolabus esce di strada e finisce in un torrente Feriti 4 minorenni e l' autista

31 ott 2025

Il mezzo, con a bordo nove studenti che dovevano andare a Bormio, è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina. Il bus è finito nel torrente Frodolfo, dopo essere precipitato per alcuni metri. Quattro ragazzi feriti lievemente, più grave l'autista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

