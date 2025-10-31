Valtellina orfana del Giro d’Italia 2026 | si spera nel Tour de Suisse e si scommette sul 2027

Sondrio, 31 ottobre 2025 – Il prossimo Giro d’Italia non passerà in Valtellina. Molto probabilmente. Sono molti i lettori che, nei giorni scorsi, hanno scritto a “Il Giorno“ per sapere se anche nel 2026 la corsa rosa, la più importante a tappe italiana e una delle tre più importanti al mondo, transiterà in provincia di Sondrio. Di certezze, allo stato attuale, non ce ne sono, gli organizzatori stanno ancora definendo gli ultimi dettagli sul percorso in vista della presentazione ufficiale che, come al solito, avverrà a metà del mese di novembre. Ma da indiscrezioni, molto attendibili, sembrerebbe che nell’anno olimpico il Giro non avrà un arrivo di tappa in Valtellina e in Valchiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

