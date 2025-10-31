Valtellina incidente di uno scuolabus che esce di strada | 5 feriti

Il mezzo stava portando 9 studenti verso Bormio e si è ritrovato ad uscire di strada e finire in un torrente. 5 i feriti lievi, con l’autista in condizioni gravi ma non in pericolo di vita fortunatamente Incidente in Valtellina Uno scuolabus che portava degli studenti è uscito di strada in Valtellina, all’altezza del territorio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

