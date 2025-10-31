Valorugby-Viadana domenica sfida tra invitte | Sarà dura ma abbiamo l’energia giusta
Domenica pomeriggio il “ derby del Po ” tra Valorugby e Viadana (stadio Mirabello, ore 14.30) sarà ancor più incandescente del solito. I granata reggiani e i gialloneri mantovani capeggiano la classifica di A Elite ed entrambi arrivano da ampie vittorie. Juan Alejandro Wagenpfeil, 29enne flanker nato a Buenos Aires ma da undici anni a casa sul Po, è insieme a Brisighella e De Villiers uno dei grandi atleti passati in estate da Viadana a Reggio. Cosa vi attendete dal derby di domenica? "Sarà una partita molto dura. Arriviamo entrambe a punteggio pieno e c’è una storia recente di derby nei quali Viadana ha giocato ad alto livello, comprese le semifinali della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
