Domenica pomeriggio il “ derby del Po ” tra Valorugby e Viadana (stadio Mirabello, ore 14.30) sarà ancor più incandescente del solito. I granata reggiani e i gialloneri mantovani capeggiano la classifica di A Elite ed entrambi arrivano da ampie vittorie. Juan Alejandro Wagenpfeil, 29enne flanker nato a Buenos Aires ma da undici anni a casa sul Po, è insieme a Brisighella e De Villiers uno dei grandi atleti passati in estate da Viadana a Reggio. Cosa vi attendete dal derby di domenica? "Sarà una partita molto dura. Arriviamo entrambe a punteggio pieno e c’è una storia recente di derby nei quali Viadana ha giocato ad alto livello, comprese le semifinali della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valorugby-Viadana, domenica sfida tra invitte: "Sarà dura, ma abbiamo l’energia giusta"