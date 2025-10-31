Valfurva Sondrio scuolabus esce di strada e precipita in un torrente | ci sono feriti

Quattro studenti minorenni sono rimasti contusi in modo lieve. Più serie le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Valfurva (Sondrio), scuolabus esce di strada e precipita in un torrente: ci sono feriti

E' precipitato giù da un argine alto una decina di metri l'autobus con a bordo diversi studenti uscito di strada poco prima delle 7.30 di venerdì 31 ottobre, lungo l'SS300, nel comune di Valfurva (Sondrio). Il mezzo pubblico è finito nel letto del torrente Frodolfo.

