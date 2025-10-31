Valfurva Sondrio scuolabus esce di strada e precipita in un torrente | ci sono feriti

Quattro studenti minorenni sono rimasti contusi in modo lieve. Più serie le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

