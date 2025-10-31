Valfurva scuolabus finisce in torrente | cinque feriti

È di 5 feriti, di cui 4 minorenni, il bilancio dell’incidente avvenuto stamani nel territorio di Valfurva, in provincia di Sondr io. Erano tutti a bordo di uno scuolabus quando, per cause in corso di accertamento, il conducente, 39 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel torrente Frodolfo. Lo scuolabus si è ribaltato sul fianco sinistro Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno prestato le prime cure: i 4 minori e il conducente sono stati portati nell’ospedale di Sondalo. Sul posto anche i carabinieri di Tirano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Valfurva, scuolabus finisce in torrente: cinque feriti

