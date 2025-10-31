Valfurva l' autobus degli studenti esce di strada e vola nel torrente

Grave incidente questa mattina, poco dopo le 7.25, lungo la Statale 300 del Gavia, nel territorio di Valfurva. Un autobus che stava scendendo verso Bormio con a bordo sette ragazzi tra i 13 e i 18 anni e il conducente di 39 anni è uscito di strada, terminando la propria corsa dopo un volo di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

