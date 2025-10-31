Valentina Lodovini | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Valentina Lodovini è una delle interpreti più apprezzate del cinema italiano contemporaneo, capace di conquistare il pubblico grazie a una recitazione intensa e autentica. La sua ascesa alla fama è avvenuta gradualmente, passando da piccoli ruoli teatrali e televisivi fino a diventare protagonista di film di grande successo, dove ha saputo portare profondità e sensibilità ai suoi personaggi. Lodovini è riconosciuta per la capacità di incarnare ruoli complessi, spesso vicini alla realtà quotidiana italiana, conquistando critica e spettatori e affermandosi come una presenza stabile e versatile nel panorama cinematografico nazionale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche questi approfondimenti

Volevano una famiglia diversa, sono diventati #UnaFamigliaSottosopra! Al cinema dal 6 novembre, un film di Alessandro Genovesi con Luca Argentero, Valentina Lodovini e Licia Maglietta. - facebook.com Vai su Facebook

10 giorni con i suoi: il terzo film della saga di Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini - Esce al cinema oggi, giovedì 23 gennaio 2025, 10 giorni con i suoi, il terzo film della saga di Alessandro ... gazzetta.it scrive

“10 giorni con i suoi”, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini presentano il film: “Succede un po’ di tutto, come sempre” - Il nuovo film con protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini è al cinema da giovedì 23 gennaio e i ... Da deejay.it

10 giorni con i suoi, il ritorno della famiglia comica guidata da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini - Arrivata al terzo capitolo, torna l’inconsueta serie di commedie sulla famiglia Rovelli, dalla città alla neve e ora al mare della Puglia in 10 giorni con i suoi, sempre insieme a Fabio De Luigi e ... Come scrive comingsoon.it