Vai da un medico bravo Caterina Balivo preoccupata | la ospite vip disperata dopo l’intervento

Caffeinamagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di forte emozione oggi a “La volta buona”, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, dove Arianna David ha raccontato in diretta la lunga e dolorosa odissea vissuta a causa dei suoi interventi al seno. L’ex Miss Italia 1993, con la voce spezzata dall’emozione, ha spiegato come dopo anni di operazioni e complicazioni la situazione sia diventata ormai insostenibile. “Non è finita qui. È ancora più disastrosa”, ha dichiarato, lasciando trasparire tutta la sua angoscia. L’ex reginetta di bellezza, oggi 52enne, ha voluto chiarire subito che l’unico ritocco estetico a cui si è sottoposta è stato quello al seno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

