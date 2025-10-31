Vado da Maria Delusione per Milly Carlucci mentre De Filippi si frega le mani
News TV. Un inatteso colpo di scena scuote la televisione italiana: Can Yaman, volto amatissimo del piccolo schermo, ha scelto di dire “no” a Milly Carlucci e al suo Ballando con le Stelle per approdare invece nel programma più iconico di Maria De Filippi, C’è posta per te. Una decisione che non è passata inosservata e che segna l’ennesimo scontro indiretto tra Rai e Mediaset, con la regina degli ascolti di Canale 5 che può già fregarsi le mani in vista della nuova stagione, in arrivo a gennaio 2026. Leggi anche: Andrea Delogu, la decisione della Rai dopo il terribile lutto: “Programma sospeso” Milly Carlucci sognava Can Yaman come “ballerino per una notte”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
