vadese favorita poi casinina e carpegna

Nel girone A di Seconda categoria c’è l’allungo in vetta della Vadese. Tre i punti di vantaggio dei giallorossi sul Ca’ Gallo e quattro sulla sorprendente Pole. In fondo alla classifica è in sofferenza l’Isola di Fano che è stata in grado di conquistare solo 1 punto in 6 partite. Ancora imbattute due squadre: la Vadese e la Cagliese, 20 il gol della sesta giornata d’andata. Il derby tra la Vigo San Sisto e il Piandimeleto ha portato sugli spalti almeno 300 spettatori. "E’ stata una bella partita – commenta l’ex arbitro Renzo Baldisserri, esperto opinionista di calcio – il Piandimeleto una volta trovato il vantaggio ha preso il pallino del gioco e lo ha controllato, avendo anche qualche occasione per raddoppia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

