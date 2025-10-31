Vaccino antinfluenzale via alla campagna | il calendario regione per regione

Ottobre è il mese in cui prende avvio la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026. L’Istituto Superiore di Sanità ha dato il via libera e ha disposto milioni di dosi su tutto il territorio per raggiungere l’obiettivo del 75% della popolazione a rischio vaccinata, superando la soglia raggiunta lo scorso anno, pari appena al 52,5% degli anziani. Proprio per raggiungere questo obiettivo, e come ogni anno, la vaccinazione è completamente gratuita per le categorie che hanno la priorità e in molti regioni anche per tutti i cittadini. Ogni regione e ogni ente gestisce la campagna di vaccinazione in autonomia, ma è possibile consultare il calendario completo, regione per regione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

