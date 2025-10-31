Vaccino antinfluenzale via alla campagna | il calendario regione per regione
Ottobre è il mese in cui prende avvio la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026. L’Istituto Superiore di Sanità ha dato il via libera e ha disposto milioni di dosi su tutto il territorio per raggiungere l’obiettivo del 75% della popolazione a rischio vaccinata, superando la soglia raggiunta lo scorso anno, pari appena al 52,5% degli anziani. Proprio per raggiungere questo obiettivo, e come ogni anno, la vaccinazione è completamente gratuita per le categorie che hanno la priorità e in molti regioni anche per tutti i cittadini. Ogni regione e ogni ente gestisce la campagna di vaccinazione in autonomia, ma è possibile consultare il calendario completo, regione per regione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Da oggi puoi fare il vaccino antinfluenzale comodamente qui in Farmacia del Borghetto! In modo semplice, veloce e sicuro... basta una prenotazione e in pochi minuti sei protetto dall'influenza! Chiamaci o passa direttamente qui per prenotare, ti aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook
Vaccino antinfluenzale e anti-Covid: al via le prenotazioni in Liguria - it, attraverso Salute Simplex, chiamando il numero Cup 010 5383400, ... Da rivieratime.news
Influenza, vaccino gratuito per tutti in Liguria: al via la campagna 2025 anche nei supermercati - Parte in Liguria la campagna antinfluenzale 2025–2026: vaccino gratuito per tutti, anche nei supermercati. Lo riporta ligurianotizie.it
Vaccino antinfluenzale 2025-2026, cosa sapere: costi e centri disponibili - È ufficialmente iniziata il 1° ottobre 2025 la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale, pensata per proteggere le persone più vulnerabili e ridurre le complicanze legate al virus stagionale. Da meteo.it