Vaccinazioni aperte in Fiera Campionaria | si parte con Remuzzi e Bertolaso

Ecodibergamo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN VIA LUNGA. Nella mattinata di venerdì 31 ottobre la visita dell’assessore regionale al Welfare e del direttore dell’Istituto Mario Negri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

vaccinazioni aperte in fiera campionaria si parte con remuzzi e bertolaso

© Ecodibergamo.it - Vaccinazioni aperte in Fiera Campionaria: si parte con Remuzzi e Bertolaso

Altre letture consigliate

vaccinazioni aperte fiera campionariaVaccinazioni aperte in Fiera Campionaria: si parte con Remuzzi e Bertolaso - Nella mattinata di venerdì 31 ottobre la visita dell’assessore regionale al Welfare e del direttore dell’Istituto Mario Negri. Come scrive ecodibergamo.it

vaccinazioni aperte fiera campionariaLa Salute arriva in Fiera: vaccinazioni gratuite e prevenzione alla Campionaria di Bergamo - La Fiera Campionaria di Bergamo, in programma presso il polo fieristico di via Lunga dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, si conferma non solo un grande evento espositivo ma an ... Segnala varese7press.it

Due giornate dedicate alla vaccinazione alla Fiera Campionaria di Bergamo - Venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, vaccinazioni gratuite e senza prenotazione all’Ospedale da campo degli Alpini, presidio temporaneo di salute pubblica ... Scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccinazioni Aperte Fiera Campionaria