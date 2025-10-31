Va in Ungheria per comprare lingotti d' oro ma li paga con banconote false | ora rischia l' estradizione

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rischia di essere estradato in Ungheria un italiano di 56 anni arrestato a Torino con l'accusa di aver acquistato lingotti d'oro per un valore di circa un milione di euro, pagando con banconote contraffatte. In Ungheria rischia fino a 15 anni di carcereNel paese magiaro, la falsificazione di. 🔗 Leggi su Today.it

