Va in Ungheria per comprare lingotti d' oro ma li paga con banconote false | ora rischia l' estradizione

Rischia di essere estradato in Ungheria un italiano di 56 anni arrestato a Torino con l'accusa di aver acquistato lingotti d'oro per un valore di circa un milione di euro, pagando con banconote contraffatte. In Ungheria rischia fino a 15 anni di carcereNel paese magiaro, la falsificazione di. 🔗 Leggi su Today.it

