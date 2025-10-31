Va in auto ad abbandonare rifiuti | patente sospesa per sei mesi

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Compra casa e la svuota di vecchi elettrodomestici, vestiti, medicinali, vasi e cartoni, per poi gettarli al Moreggio, vicino al fiume. Scatta la segnalazione e la polizia locale arriva al responsabile, uno straniero di mezza età. Per lui maxisanzione da 4.500 euro, obbligo di pulizia dell’intera area e pure patente sospesa (da 4 a 6 mesi) perché aveva trasportato lì i rifiuti con la sua automobile. Le indagini, coordinate dalla responsabile dell’Unità Tutela Ambientale della Polizia locale, commissario Anna Grasso, sono partite esaminando il cumulo dei rifiuti a caccia di indizi sul proprietario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

va in auto ad abbandonare rifiuti patente sospesa per sei mesi

© Ilrestodelcarlino.it - Va in auto ad abbandonare rifiuti: patente sospesa per sei mesi

Approfondisci con queste news

auto abbandonare rifiuti patenteVa in auto ad abbandonare rifiuti: patente sospesa per sei mesi - Maxi sanzione per un 50enne che ha gettato il contenuto di una casa appena acquistata: per lui pure 4500 euro di multa. Secondo msn.com

Abbandonano i rifiuti in strada, si beccano la sanzione più dura di sempre - Una coppia scoperta grazie alle telecamere: multe salatissime e patente sospesa. Lo riporta ecoblog.it

auto abbandonare rifiuti patenteCaravaggio, abbandona rifiuti in una roggia: ritirata la patente e maxi multa - Organizzati anche controlli straordinari contro gli incidenti stradali ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Abbandonare Rifiuti Patente