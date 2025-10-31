Va in auto ad abbandonare rifiuti | patente sospesa per sei mesi
Compra casa e la svuota di vecchi elettrodomestici, vestiti, medicinali, vasi e cartoni, per poi gettarli al Moreggio, vicino al fiume. Scatta la segnalazione e la polizia locale arriva al responsabile, uno straniero di mezza età. Per lui maxisanzione da 4.500 euro, obbligo di pulizia dell’intera area e pure patente sospesa (da 4 a 6 mesi) perché aveva trasportato lì i rifiuti con la sua automobile. Le indagini, coordinate dalla responsabile dell’Unità Tutela Ambientale della Polizia locale, commissario Anna Grasso, sono partite esaminando il cumulo dei rifiuti a caccia di indizi sul proprietario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
