Momenti di paura nella serata di mercoledì in viale Trento Trieste a Sant’Angelo Lodigiano, dove una ventenne è rimasta coinvolta in un pericoloso incidente stradale. Erano circa le 23.51, quando l’auto su cui viaggiava, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo ed è finita fuori strada, ribaltandosi fino a fermarsi, con le ruote all’aria, ai margini della carreggiata. Il tutto per fortuna senza travolgere nessuno. Nel violento impatto è stato abbattuto anche un grande cartello pubblicitario, distrutto dalla forza dell’urto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi, dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, con un’autopompa per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Va fuori strada. Per miracolo salva ventenne