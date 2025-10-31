Va al pronto soccorso con dolori all' addome e al torace | muore dopo 6 ore su una barella

Era arrivato in pronto soccorso con forti dolori al torace all'addome, ma dopo essere stato sistemato su una barella, sarebbe stato abbandonato lì per sei ore, fino a quando non è sopraggiunto il decesso. È stata aperta un’inchiesta sulla morte di un pensionato di 84 anni, residente a Roccasecca. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sei ore in barella senza essere visitato, muore al pronto soccorso: 4 medici sotto inchiesta Cassino, la vittima è un uomo di 84 anni. I familiari hanno presentato denuncia in Procura - facebook.com Vai su Facebook

Lasciato per 6 ore sulla barella in pronto soccorso, muore senza essere visitato: indagati 4 tra medici e infermieri - Nella stessa struttura una settimana fa un uomo era morto dopo essere stato operato alla spalla ... Riporta open.online

Ha forti dolori all'addome e scopre di essere incinta: «Aveva già partorito 13 mesi fa» - Una donna di 33 anni si è presentata la notte scorsa al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per forti dolori addominali ed ha avuto una incredibile sorpresa: dopo la valutazione del ... ilmattino.it scrive

In pronto soccorso per dolori scopre gravidanza e partorisce - Si reca in pronto soccorso per forti dolori addominali, scopre di essere incinta, di 39 settimane, e dopo poche ore partorisce. Come scrive ansa.it