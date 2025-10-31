Va al pronto soccorso con dolori all' addome e al torace | muore dopo 6 ore su una barella

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era arrivato in pronto soccorso con forti dolori al torace all'addome, ma dopo essere stato sistemato su una barella, sarebbe stato abbandonato lì per sei ore, fino a quando non è sopraggiunto il decesso. È stata aperta un’inchiesta sulla morte di un pensionato di 84 anni, residente a Roccasecca. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Lasciato per 6 ore sulla barella in pronto soccorso, muore senza essere visitato: indagati 4 tra medici e infermieri - Nella stessa struttura una settimana fa un uomo era morto dopo essere stato operato alla spalla ... Riporta open.online

Ha forti dolori all'addome e scopre di essere incinta: «Aveva già partorito 13 mesi fa» - Una donna di 33 anni si è presentata la notte scorsa al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per forti dolori addominali ed ha avuto una incredibile sorpresa: dopo la valutazione del ... ilmattino.it scrive

In pronto soccorso per dolori scopre gravidanza e partorisce - Si reca in pronto soccorso per forti dolori addominali, scopre di essere incinta, di 39 settimane, e dopo poche ore partorisce. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pronto Soccorso Dolori Addome