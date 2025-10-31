Va a un colloquio di lavoro e viene violentata | dramma per una studentessa
Aveva risposto a un annuncio di lavoro pubblicato sui social, nella speranza di trovare un’occupazione come colf per sostenere i propri studi. Invece, una studentessa universitaria di 20 anni, originaria della provincia di Bari, si è ritrovata vittima di violenza sessuale durante un incontro che sarebbe dovuto essere esclusivamente professionale. L’uomo che l’aveva contattata, un 54enne del nord Salento con precedenti penali, è stato arrestato dagli agenti della polizia con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. La giovane aveva pubblicato l’annuncio sulla pagina Facebook “Cerco lavoro” e l’uomo le aveva proposto un impiego come domestica nel suo appartamento, offrendosi anche di accompagnarla in auto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
