Utopia – Il viaggio | un grande gioco immersivo sulle tracce del Signore delle Mosche

Un immaginario in un futuro apocalittico, un’esperienza immersiva ispirata ai temi de Il Signore delle Mosche di William Golding, dove il mondo ha visto la scomparsa degli adulti a seguito di una crisi ambientale e sociale globale e i giovani rimasti devono affrontare la sfida di ricostruire una nuova civiltà, decidendo come governarsi, quali valori preservare e come convivere. Questo è Utopia – Il viaggio, il grande larp immersivo che ha coinvolto gli studenti di Roma e provincia a ottobre 2025, in un’esperienza di cooperazione, gioco e cittadinanza attiva. Dopo il successo dell’edizione 20242025, “Utopia” – il progetto della Fondazione La Città Ideale, realizzato in collaborazione con Eryados – ha così ripreso il suo percorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di Roma e del Lazio per l’anno scolastico 20252026. 🔗 Leggi su Funweek.it
Larp, Live Action Role Playng, è una pratica formativa innovativa, già utilizzata in molti Paesi europei: permette di affrontare temi civici, sociali e ambientali in modo diretto e partecipativo
Più di 100 alunni provenienti da istituti secondari romani, di primo e secondo grado, hanno potuto vivere in prima persona l'esperienza immersiva ed innovativa del LARP, Live Action
