Usa volo JetBlue perde quota | costretto a un atterraggio di emergenza Almeno 15 feriti
Un aereo della compagnia JetBlue, proveniente da Cancun (Messico) e diretto a Newark (New Jersey, Usa) è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, dopo aver perso improvvisamente quota. “La sicurezza dei nostri clienti e dei membri dell’equipaggio è sempre la nostra priorità assoluta e lavoreremo per supportare le persone coinvolte”, si legge in una dichiarazione della compagnia aerea. Almeno 15 persone sono state trasportate in ospedale. È quanto fanno sapere le autorità citate dalla Cnn. Il volo JetBlue 1230 “ha subìto una perdita di quota”, ha dichiarato la società in un comunicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
