Usa Vance | Se lo shutdown prosegue rischio disastro al Ringraziamento | Possibile caos nei cieli trasporto aereo bloccato
I consiglieri di Donald Trump sarebbero stati colti di sorpresa dall'annuncio del presidente sulla ripresa dei test nucleari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#Tg2000 - #Vance da #Netanyahu mentre #Hamas assicura stop a esecuzioni pubbliche #22ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Palestina @tg2000it - X Vai su X
Negli #StatiUniti lo #shutdown federale supera ormai i 22 giorni: è il secondo più lungo della storia, dopo quello del 2018-19 durante la prima presidenza di #Trump. Per uscire dall’impasse i #repubblicani, che hanno la maggioranza al Congresso ma non i 60 - facebook.com Vai su Facebook
Shutdown negli Usa, undicesima bocciatura del Senato. Trump è una furia, annunciati 2.050 licenziamenti - Prosegue lo shutdown negli Usa: per l'undicesima volta il Senato ha votato bocciato il finanziamento delle attività federali con 50 voti a 43, senza nuovi disertori dal Partito democratico. Riporta affaritaliani.it
Shutdown Usa, Trump minaccia migliaia di licenziamenti nelle agenzie governative - Mentre la paralisi del governo degli Stati Uniti prosegue senza alcuna prospettiva di finire a breve, il presidente Usa Donald Trump attacca gli esponenti del partito democratico e mette nel mirino i ... Si legge su tg24.sky.it
Usa, Trump approfitta dello shutdown: “Licenziamenti e sussidi tagliati” - La legge stabilisce che ogni anno entro il primo ottobre il Congresso deve approvare 12 testi separati, per finanziare le “spese discrezionali”, che sono circa un quarto del bilancio federale. repubblica.it scrive