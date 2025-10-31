Usa Vance | Se lo shutdown prosegue rischio disastro al Ringraziamento | Possibile caos nei cieli trasporto aereo bloccato

31 ott 2025

I consiglieri di Donald Trump sarebbero stati colti di sorpresa dall'annuncio del presidente sulla ripresa dei test nucleari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa vance shutdown prosegueShutdown negli Usa, undicesima bocciatura del Senato. Trump è una furia, annunciati 2.050 licenziamenti - Prosegue lo shutdown negli Usa: per l'undicesima volta il Senato ha votato bocciato il finanziamento delle attività federali con 50 voti a 43, senza nuovi disertori dal Partito democratico. Riporta affaritaliani.it

Shutdown Usa, Trump minaccia migliaia di licenziamenti nelle agenzie governative - Mentre la paralisi del governo degli Stati Uniti prosegue senza alcuna prospettiva di finire a breve, il presidente Usa Donald Trump attacca gli esponenti del partito democratico e mette nel mirino i ... Si legge su tg24.sky.it

Usa, Trump approfitta dello shutdown: “Licenziamenti e sussidi tagliati” - La legge stabilisce che ogni anno entro il primo ottobre il Congresso deve approvare 12 testi separati, per finanziare le “spese discrezionali”, che sono circa un quarto del bilancio federale. repubblica.it scrive

