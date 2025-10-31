Usa Trump nega attacchi al Venezuela e glissa sui test nucleari | Lo scoprirete presto

Donald Trump ha parlato con i giornalisti a bordo dell’ Air Force One e ha dato una breve risposta – senza fornire ulteriori dettagli – quando gli è stato chiesto se stesse prendendo in considerazione attacchi via terra in Venezuela. L’amministrazione Trump ha effettuato una serie di attacchi contro imbarcazioni nell’Oceano Pacifico che, a suo dire, trasportavano droga. Gli attacchi hanno ucciso 61 persone e gli Stati Uniti hanno anche accumulato una forza insolitamente numerosa di navi da guerra nella regione. Trump si rifiuta inoltre di chiarire se gli Stati Uniti condurranno test sulle loro armi nucleari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

