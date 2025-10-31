Usa Trump | Faremo test nucleari se altri Paesi li faranno | Onu | Inaccettabili raid americani nel mar dei Caraibi
Usa, possibili attacchi contro obiettivi militari in Venezuela. Il vicepresidente Vance: "Se lo shutdown prosegue, rischio disastro al Ringraziamento". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Storica intesa per la pace nel Sud-est asiatico! A Kuala Lumpur, i leader di Thailandia e Cambogia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco alla presenza di Donald Trump, che ha mediato la fine del conflitto di confine. «Faremo tanti affari con entrambi i P - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Trump: 'Ho cancellato l'incontro con Putin, lo faremo. Gli ucraini non possono usare i Tomahawk' $ANSA - X Vai su X
Usa, Trump ordina la ripresa dei test nucleari: cosa vuol dire e cosa può succedere ora - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump ordina la ripresa dei test nucleari: cosa vuol dire e cosa può succedere ora ... Secondo tg24.sky.it
L’escalation nucleare oltre Trump-Putin: la corsa al bottone più grosso svela il lato oscuro della deterrenza - In un mondo dove l’arma atomica è sempre più diffusa, le grandi nazioni devono distinguersi per ampiezza dell’arsenale o per potenza delle testate. Si legge su msn.com
Usa, l'annuncio di Trump: "Riprenderemo i test sulle armi nucleari" - In un post pubblicato su Truth da Gyeongju, in Corea del Sud, prima del suo incontro con il leader cinese Xi Jinping, il tycoon ha scritto: "Dal momento che altri Paesi hanno programmi per testare (le ... Si legge su tg24.sky.it