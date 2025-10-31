Usa Trump | Faremo test nucleari se altri Paesi li faranno Non sto valutando attacchi in Venezuela

Il vicepresidente Vance: "Se lo shutdown prosegue, rischio disastro al Ringraziamento". Onu: "Inaccettabili i raid americani nel mar dei Caraibi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, Trump: "Faremo test nucleari se altri Paesi li faranno. Non sto valutando attacchi in Venezuela"

Scopri altri approfondimenti

Storica intesa per la pace nel Sud-est asiatico! A Kuala Lumpur, i leader di Thailandia e Cambogia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco alla presenza di Donald Trump, che ha mediato la fine del conflitto di confine. «Faremo tanti affari con entrambi i P - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Trump: 'Ho cancellato l'incontro con Putin, lo faremo. Gli ucraini non possono usare i Tomahawk' $ANSA - X Vai su X

Usa, Trump: "Faremo test nucleari se altri Paesi li faranno. Non sto valutando attacchi in Venezuela" - Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti condurranno test nucleari se anche altri Paesi lo faranno, mantenendo però l'ambiguità sul tipo di test a cui si riferisce. Lo riporta msn.com

Trump: «Faremo i test nucleari se pure altri Paesi li faranno» - Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ... Segnala tio.ch

Usa: Trump non risponde su test nucleari sotterranei, “lo scoprirete presto” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito che il Paese riprenderà i test di armi nucleari. Lo riporta agenzianova.com