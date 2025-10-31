Usa pronti a sferrare l' attacco sulle basi militari del Venezuela Cosa succede

- articolo in aggiornamento - Nervi sempre più tesi tra Stati Uniti e Venezuela. L'amministrazione Trump avrebbe deciso di attaccare le installazioni militari all'interno del Venezuela e questo potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Lo hanno riferito al Miami Herald fonti a conoscenza della situazione. Gli attacchi pianificati, riportati anche dal Wall Street Journal, hanno come obiettivo la distruzione delle basi militari utilizzate dal cartello della droga Soles che, secondo gli Usa, è guidato dal presidente venezuelano Nicolas Maduro e gestito da esponenti di spicco del suo regime. Alcune fonti hanno riferito all'Herald che gli obiettivi, che potrebbero essere colpiti per via aerea nel giro di pochi giorni o addirittura ore, sarebbero stati scelti anche per cercare di decapitare la leadership del cartello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

