Usa possibili attacchi contro obiettivi militari in Venezuela | Il vicepresidente Vance | Se lo shutdown prosegue rischio disastro al Ringraziamento

Tgcom24.mediaset.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Possibile caos nei cieli, trasporto aereo bloccato. I consiglieri di Donald Trump sarebbero stati colti di sorpresa dall'annuncio del presidente sulla ripresa dei test nucleari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa possibili attacchi contro obiettivi militari in venezuela il vicepresidente vance se lo shutdown prosegue rischio disastro al ringraziamento

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, possibili attacchi contro obiettivi militari in Venezuela | Il vicepresidente Vance: "Se lo shutdown prosegue, rischio disastro al Ringraziamento"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

usa possibili attacchi contro"Possibile attacco missilistico Usa", "Navi schierate in massa". Cosa può succedere in Venezuela - Maxi schieramento navale Usa davanti al Venezuela: crescono i timori di un imminente attacco militare statunitense contro il governo di Maduro ... Si legge su msn.com

usa possibili attacchi controAlta tensione fra Usa e Venezuela, cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alta tensione fra Usa e Venezuela, cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari ... Secondo tg24.sky.it

usa possibili attacchi controDavanti al Venezuela il più grande spiegamento militare Usa: «E non staranno a guardare. Probabile un attacco missilistico» - Con l'arrivo del gruppo d'attacco della portaerei USS Gerald Ford, gli Stati Uniti disporranno di 13 forze navali, più di 700 missili e oltre 180 Tomahawk. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Possibili Attacchi Contro