Il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che gli attacchi militari statunitensi contro navi che presumibilmente trasportano droghe illegali dal Sud America sono "inaccettabili" e devono cessare. La condanna di oggi sembra essere la prima del genere da parte di un'agenzia delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha giustificato gli attacchi alle imbarcazioni come una necessaria escalation per arginare il flusso di droga verso gli Stati Uniti. L'Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Türk, ha chiesto un'indagine e ha affermato che, secondo quanto riferito, dall'inizio di settembre più di 60 persone sono state uccise negli attacchi alle imbarcazioni nella regione, ha detto la portavoce dell'ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite Ravina Shamdasani.

Usa, Onu: "Inaccettabili gli attacchi contro presunte imbarcazioni di narcos"