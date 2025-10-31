Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele Restituiti i corpi di 30 palestinesi in cambio delle salme di due ostaggi

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele”. Restituiti i corpi di 30 palestinesi in cambio delle salme di due ostaggi

Leggi anche questi approfondimenti

'BIBI', T’HANNO RIMASTO SOLO – GLI STATI UNITI OFFRONO AI MEMBRI DI HAMAS UN PASSAGGIO SICURO ... - X Vai su X

Gli Usa offrono ad Hamas la possibilità di uscire dalle aree controllate da Israele #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

“Usa offrono ad Hamas un’uscita da aree controllate da Israele” - Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Si legge su blitzquotidiano.it

Gaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele. LIVE - La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta tg24.sky.it

Gaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele - Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Come scrive ilsole24ore.com