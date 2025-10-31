Usa offre lasciapassare militanti Hamas

2.09 Gli Usa hanno proposto a Hamas un passaggio sicuro dalle aree di Gaza controllate da Israele verso quelle sotto il controllo del gruppo, secondo quanto riportato da Axios. La proposta è stata trasmessa da mediatori egiziani e qatarioti con l'obiettivo di stabilizzare il cessate il fuoco nella regione. Si tratta di una sorta di lasciapassare temporaneo per ridurre gli scontri locali senza riconoscimento politico. Non è confermato se Hamas abbia accettato l'offerta o che il passaggio sia stato mai utilizzato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it