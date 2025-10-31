Usa Ferrari 458 Spider da oltre €200mila si schianta contro camion traslochi nella Tail of The Dragon con 318 curve auto distrutta - VIDEO
La supercar di Maranello, ultima con motore V8 aspirato della storia Ferrari, affronta un tornante destro a velocità eccessiva: l’anteriore perde aderenza, l’auto scivola e invade la corsia opposta Sulla celebre Tail of the Dragon, la strada che collega Tennessee e North Carolina con le sue 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Alfacaravan Srl. . Nuova Ferrari Roma spider ?In pronta consegna? Spediamo in tutta Italia ?SENZA ANTICIPO? 2.900€ + iva (al mese) Info in DM ?0931 757 080 / 392 6663039 Ti aspettiamo da Alfacaravan Contrada spalla s.n.c, - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari 458 Spider, disastro negli USA: incidente in una via storica https://ift.tt/nXbpYQm - X Vai su X
Ferrari 458 Spider da 200mila euro va a sbattere contro un camion: il video dello schianto sulla Tail of the Dragon - Nei giorni scorsi, sulla leggendaria Tail of the Dragon, il celebre tratto che collega il Tennessee alla Carolina del Nord, negli Stati Uniti, una Ferrari 458 Spider da 200mila euro si è schiantata co ... Riporta blitzquotidiano.it
La Ferrari 458 Spider si schianta contro un camion in curva: le immagini dell'incidente - La strada nota con il nome di "Coda del Drago" attira ogni anno migliaia di appassionati da tutti gli Stati Uniti ... Si legge su ilgiornale.it
Ferrari 458 Italia, incidente in curva: l'impatto fa sollevare il van - Video - Una Ferrari 458 Italia si schianta con un van in curva: il furgone viene sollevato dal muso della supercar di Maranello ... Come scrive auto.everyeye.it