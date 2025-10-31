Usa Fbi sventa l’attentato di Halloween in Michigan | diversi arresti

L’Fbi ha dichiarato di aver sventato un potenziale attacco terroristico durante il weekend di Halloween in Michigan, arrestando diversi sospettati. «Questa mattina, l’Fbi ha arrestato diversi soggetti in Michigan che stavano presumibilmente pianificando un attacco violento durante il weekend di Halloween», ha scritto il direttore dell’FBI Kash Patel su X. «A breve maggiori dettagli», ha scritto Patel. «Grazie agli uomini e alle donne dell’Fbie alle forze dell’ordine che sono di guardia 24 ore su 24, 7 giorni su 7», ha aggiunto. La polizia di Dearborn ha dichiarato in un post sui social media che il dipartimento era stato informato che l’FBI aveva condotto operazioni nella città venerdì e ha assicurato ai residenti che non vi è alcuna minaccia. 🔗 Leggi su Open.online