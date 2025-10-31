Usa Billie Eilish invita i miliardari a donare di più in beneficenza | il video dell' intervento
Billie Eilish ha invitato i mega-ricchi ad aumentare le loro donazioni di beneficenza, nel corso del suo intervento agli Innovator Awards del Wall Street Journal. “Ci sono alcune persone qui che hanno molti più soldi di me. Se sei un miliardario, perché sei un miliardario? Nessun odio ma sì, regala i tuoi soldi”, ha detto mercoledì la pop star mentre ritirava il premio in una stanza alla presenza dei miliardari Mark Zuckerberg e George Lucas. Altri premiati all’ evento di mercoledì a New York: Hailey Bieber per la bellezza, la dottoressa Priscilla Chan per la filantropia nella scienza, Mellody Hobson e George Lucas per il design, Spike Lee per il cinema, Ben Stiller per l’intrattenimento e Nadège Vanhée, direttore artistico di Hermès, per la moda. 🔗 Leggi su Lapresse.it
