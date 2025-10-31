Urla spintoni e paura | cardiologo dell' ospedale dei Bambini aggredito dal padre di un paziente

Nuovo episodio di violenza in un ospedale della città. Un medico è stato aggredito da un uomo al poliambulatorio del Di Cristina. Nel mirino è finito un cardiologo, strattonato e spinto violentemente verso il muro dal papà di un piccolo paziente. L'uomo avrebbe lamentato dei ritardi nel turno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it