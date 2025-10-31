Uragano Melissa nei video dei droni le immagini prima e dopo il passaggio della tempesta

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è ancora ufficialmente iniziata la conta dei danni causati dall'uragano Melissa. La tempesta ha toccato Cuba, Haiti e la Repubblica Dominicana. Ha da poco raggiunto le Bahamas e si dirige verso le Bermuda dopo aver devastato la Giamaica. I morti accertati finora saebbero circa 34. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

uragano melissa video droniUragano Melissa, nei video dei droni le immagini prima e dopo il passaggio della tempesta - Non è ancora ufficialmente iniziata la conta dei danni causati dall’uragano Melissa. fanpage.it scrive

Uragano Melissa, Giamaica devastata: le immagini dei droni - Il 29 ottobre le autorità giamaicane hanno confermato quattro vittime dopo l’arrivo dell’uragano Melissa, il più potente mai registrato sull’isola. Come scrive tg24.sky.it

uragano melissa video droniIl video della distruzione nella città Black River in Jamaica dopo il passaggio l’uragano Melissa - Il premier giamaicano Andrew Holness mostra in un video i gravi danni provocati dall’uragano Melissa nella città costiera di Black River. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Uragano Melissa Video Droni