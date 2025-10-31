Uragano Melissa nei video dei droni le immagini prima e dopo il passaggio della tempesta
Non è ancora ufficialmente iniziata la conta dei danni causati dall'uragano Melissa. La tempesta ha toccato Cuba, Haiti e la Repubblica Dominicana. Ha da poco raggiunto le Bahamas e si dirige verso le Bermuda dopo aver devastato la Giamaica. I morti accertati finora saebbero circa 34. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Il volo di ricognizione entra nell'uragano Melissa: le immagini riprese dalla cabina dell'aereo dei Hurricane Hunters della NOAA mostrano i rischi a cui vanno incontro gli operatori e gli scienziati per raccogliere dati che serviranno a studiare questi fenomeni e, i - facebook.com Vai su Facebook
Uragano Melissa, nei video dei droni le immagini prima e dopo il passaggio della tempesta - Non è ancora ufficialmente iniziata la conta dei danni causati dall’uragano Melissa. fanpage.it scrive
Uragano Melissa, Giamaica devastata: le immagini dei droni - Il 29 ottobre le autorità giamaicane hanno confermato quattro vittime dopo l’arrivo dell’uragano Melissa, il più potente mai registrato sull’isola. Come scrive tg24.sky.it
Il video della distruzione nella città Black River in Jamaica dopo il passaggio l’uragano Melissa - Il premier giamaicano Andrew Holness mostra in un video i gravi danni provocati dall’uragano Melissa nella città costiera di Black River. Secondo blitzquotidiano.it