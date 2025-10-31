Uragano Melissa nei video dei droni le immagini prima e dopo il passaggio della tempesta

Non è ancora ufficialmente iniziata la conta dei danni causati dall'uragano Melissa. La tempesta ha toccato Cuba, Haiti e la Repubblica Dominicana. Ha da poco raggiunto le Bahamas e si dirige verso le Bermuda dopo aver devastato la Giamaica. I morti accertati finora saebbero circa 34. 🔗 Leggi su Fanpage.it