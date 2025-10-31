Uragano Melissa nei Caraibi | oltre 700.000 bambini colpiti UNICEF lancia risposta d’emergenza

Piogge torrenziali, mareggiate e inondazioni devastano Giamaica, Cuba, Haiti e Repubblica Dominicana: bambini e famiglie hanno urgente bisogno di cibo, acqua e assistenza sanitaria. 31 ottobre 2025 – Secondo le stime dell’UNICEF, diversi giorni di piogge torrenziali, mareggiate e inondazioni catastrofiche causate dall’uragano Melissa hanno avuto un impatto sulla vita di oltre 700.000 bambini in tutti i Caraibi. La forte tempesta che ha colpito direttamente la Giamaica e Cuba e ha interessato le isole caraibiche di Haiti e della Repubblica Dominicana ha provocato un pesante impatto sui bambini e sulle famiglie sfollate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it