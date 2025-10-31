Uragano Melissa nei Caraibi | oltre 700.000 bambini colpiti UNICEF lancia risposta d’emergenza
Piogge torrenziali, mareggiate e inondazioni devastano Giamaica, Cuba, Haiti e Repubblica Dominicana: bambini e famiglie hanno urgente bisogno di cibo, acqua e assistenza sanitaria. 31 ottobre 2025 – Secondo le stime dell’UNICEF, diversi giorni di piogge torrenziali, mareggiate e inondazioni catastrofiche causate dall’uragano Melissa hanno avuto un impatto sulla vita di oltre 700.000 bambini in tutti i Caraibi. La forte tempesta che ha colpito direttamente la Giamaica e Cuba e ha interessato le isole caraibiche di Haiti e della Repubblica Dominicana ha provocato un pesante impatto sui bambini e sulle famiglie sfollate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Si aggrava il bilancio delle vittime dell'uragano Melissa - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 30 morti per l’uragano Melissa: le immagini della devastazione senza precedenti - L'uragano Melissa ha tracciato un percorso di distruzione in tutta la Giamaica dopo che ha toccato terra scorsi come uragano di categoria 5. Da greenme.it
Sale a 49 il bilancio delle vittime dell’uragano Melissa, molti dei quali sono ancora dispersi - Pubblicato il 31 ottobre 202531 ottobre 2025 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere L’uragano Melissa ha ucciso circa 49 persone, anche se si prevede che tale cifra aumente ... Scrive oltrelalinea.news
Uragano Melissa, sale a 50 il bilancio dei morti: 19 in Giamaica. Evacuate oltre 735mila persone a Cuba - Si aggrava il bilancio delle vittime dell'uragano Melissa, con quasi 50 morti nei Caraibi di cui 19 in Giamaica. Si legge su msn.com