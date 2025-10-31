uragano melissa almeno 49 morti nei caraibi

Sono stati resi noti i primi danni dell’urgano Melissa. Nei Caraibi, la tempesta ha causato almeno 49 morti tra Giamaica e Haiti. L’uragano, il più potente dell’anno, ha toccato terra martedì in Giamaica quando era di categoria 5 – la più alta nella scala Saffir-Simpson – per poi perdere intensità mentre avanzava verso Cuba, le Bahamas e infine, nella notte tra giovedì e venerdì, nelle Bermuda, dove è arrivato come uragano di categoria 2. Il National Hurricane Center statunitense prevede un ulteriore indebolimento nelle prossime ore. I danni dell’uragano Melissa registrati finora. In Giamaica, il governo ha confermato 19 vittime, la maggior parte nelle parrocchie occidentali di Westmoreland e St. 🔗 Leggi su Lettera43.it

