Uomini infami destini infami | gli ultras del Napoli contro Spalletti Il tatuaggio e le frasi che vengono rinfacciate al nuovo tecnico della Juve

“Uomini forti, destini forti”. Così Luciano Spalletti aveva conquistato i tifosi del Napoli durante la sua esperienza in Campania, culminata con il terzo scudetto a distanza di 33 anni dall’ultimo. Adesso però gli ultras partenopei – riprendendo e storpiando quella famosa frase – lo hanno attaccato dopo l’ufficialità del suo passaggio alla Juventus: “Uomini infami, destini infami”. Questo lo striscione a firma Anima Azzurra – gruppo ultras del Napoli – apparso sul ponte della Sanità, una delle zone più popolari del capoluogo campano. E ancora: “Infame perché sei falso, infame perché sei traditore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

