Uomini infami destini infami | gli ultras del Napoli contro Spalletti Il tatuaggio e le frasi che vengono rinfacciate al nuovo tecnico della Juve

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini forti, destini forti”. Così Luciano Spalletti aveva conquistato i tifosi del Napoli durante la sua esperienza in Campania, culminata con il terzo scudetto a distanza di 33 anni dall’ultimo. Adesso però gli ultras partenopei – riprendendo e storpiando quella famosa frase – lo hanno attaccato dopo l’ufficialità del suo passaggio alla Juventus: “Uomini infami, destini infami”. Questo lo striscione a firma Anima Azzurra – gruppo ultras del Napoli – apparso sul ponte della Sanità, una delle zone più popolari del capoluogo campano. E ancora: “Infame perché sei falso, infame perché sei traditore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

uomini infami destini infami gli ultras del napoli contro spalletti il tatuaggio e le frasi che vengono rinfacciate al nuovo tecnico della juve

© Ilfattoquotidiano.it - “Uomini infami, destini infami”: gli ultras del Napoli contro Spalletti. Il tatuaggio e le frasi che vengono rinfacciate al nuovo tecnico della Juve

Leggi anche questi approfondimenti

uomini infami destini infamiNapoli, i tifosi non perdonano la scelta di Spalletti: “Uomini infami, destini infami”, lo striscione scatena la polemica - Napoli, compare uno striscione durissimo nei confronti di Luciano Spalletti dopo la sua decisione di allenare la Juventus: Uomini infami, destini infami ... Scrive sport.virgilio.it

Striscione Spalletti, i tifosi del Napoli non ‘perdonano’ il passaggio alla Juve: «Uomini infami, destini infami». La dura presa di posizione! – FOTO - Striscione Spalletti, i tifosi del Napoli prendono questa posizione dopo il passaggio alla Juve: «Uomini infami, destini infami» – FOTO Un eroe a Napoli, un “nemico” a Torino, e ora il clamoroso ribal ... Secondo juventusnews24.com

uomini infami destini infami"Uomini infami, destini infami": in città spunta striscione contro Spalletti - Nel giorno della presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, nel centro di Napoli appare uno striscione che è ... tuttonapoli.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomini Infami Destini Infami