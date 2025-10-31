Uomini e Donne Rosa Perrotta si sfoga in merito al terzo figlio | la verità

Rosa Perrotta è tornata al centro dell’attenzione con uno sfogo social schietto sul terzo figlio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il suo punto di vista con onestà, tra stanchezza, responsabilità e voglia di tutelare l’equilibrio della famiglia con Pietro Tartaglione. Dichiarazioni che non sono passate inosservate e hanno fatto luce su un tema delicato. Scopriamole nel dettaglio. Rosa Perrotta e Uomini e Donne: l’inizio con Pietro Tartaglione. Il pubblico ha conosciuto Rosa Perrotta come tronista di Uomini e Donne. L’esperienza nel talk show è terminata quando scelse Pietro Tartaglione, dando il via a una storia d’amore che dura da anni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Rosa Perrotta si sfoga in merito al terzo figlio: la verità

