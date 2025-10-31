Uomini e Donne Gianni Sperti contro Cinzia Paolini | Recita una parte Magda restituisce il regalo a Mario

Nell'ultima puntata del Trono Over volano accuse e frecciate: Gemma Galgani si scaglia contro Mario, mentre Cinzia e il cavaliere finiscono al centro delle critiche. L'ultima puntata settimanale di Uomini e Donne ha visto nuovamente protagonisti i volti del Trono Over, con tensioni e confronti che hanno acceso lo studio di Maria De Filippi. Al centro delle dinamiche si sono trovate Gemma Galgani e Cinzia Paolini, con quest'ultima che ha dovuto affrontare anche un duro attacco da parte di Gianni Sperti, l'opinionista del dating show. Magda restituisce il regalo a Mario davanti a tutti Gemma, come spesso accade, è tornata a parlare del suo complicato rapporto con Mario Lenti, il cavaliere giunto in trasmissione per corteggiarla ma che, poco dopo, ha rivolto la sua attenzione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Cinzia Paolini: “Recita una parte”. Magda restituisce il regalo a Mario

