Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 31 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 31 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Federico e Agnese discutono nuovamente della loro conoscenza oramai giunta al termine. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita in esterna con Marco e Andrea. i L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 31 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (31 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

