Un’ora di educazione motoria alla settimana per migliaia di bambini con il progetto Scuola Attiva Kids

31 ott 2025

Lo sport fin dalla tenera età nelle classi, per imparare a muoversi giocando insieme. Riparte ‘Scuola Attiva Kids per l’Emilia-Romagna inclusiva’, il progetto che porta l’educazione motoria nelle scuole primarie e dell’infanzia della regione e che ogni anno raggiunge numeri sempre più alti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

