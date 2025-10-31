Uno svincolo di un' autostrada milanese sarà chiuso per cinque notti di seguito
Uno svincolo dell'autostrada A8 Milano-Varese verrà chiuso per 5 notti consecutive, per consentire attività relative al potenziamento e all'ammodernamento delle barriere anti rumore. Lo annuncia Autostrade per l'Italia.L'alternativaLo svincolo interessato dalla chiusura è quello di Castellanza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
