Uno svincolo di un' autostrada milanese sarà chiuso per cinque notti di seguito

Milanotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno svincolo dell'autostrada A8 Milano-Varese verrà chiuso per 5 notti consecutive, per consentire attività relative al potenziamento e all'ammodernamento delle barriere anti rumore. Lo annuncia Autostrade per l'Italia.L'alternativaLo svincolo interessato dalla chiusura è quello di Castellanza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

