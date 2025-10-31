Livorno, 31 ottobre 2025 – Un dramma dettato dalla disperazione, una tragedia i cui contorni si vanno delineando nella cornice delle rotte migratorie che tante vittime hanno fatto nel corso degli anni. Sono riprese nella mattinata di oggi, 31 ottobre, le ricerche dei due uomini, probabilmente di nazionalità marocchina, che nella giornata di ieri sono stati visti gettarsi da una nave all’interno del porto di Livorno. I due ufficialmente risultano ancora dispersi, anche se gli inquirenti sono quasi certi che almeno uno di loro sia morto. PORTUALI PRESIDIO DARSENA TOSCANA 15-12-2017 L’allarme lanciato ieri mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Uno risucchiato dall’elica, l’altro forse è fuggito”. Migranti dispersi a Livorno, le ipotesi e le ricerche